Chivas rompió el filas tras la eliminación en el Estadio Jalisco y afirman que para el Apertura 2026 está detrás de Jordan Carrillo de Pumas. Santos Laguna definió sus pretensiones para venderlo.

Chivas rompió filas luego de que haya quedado eliminado de la Liguilla ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco. En medio de este contexto René Tovar reveló en redes sociales que el Guadalajara es uno de los pretendientes por Jordan Carillo junto a Cruz Azul y América. A su vez, reveló que Santos Laguna pretende ganar entre cinco y siete millones de dólares con su venta.

Una de las frases que aún se escuchan en la sala de prensa post derrota ante la Máquina es Gabriel Milito afirmando que el Rebaño Sagrado no necesita refuerzos. “Estoy muy contento con el equipo de jugadores y con el plantel que se conforma en el club. Según qué pase veremos cómo reorganizar la plantilla para la temporada que viene, pero con los jugadores que tenemos siento que podemos ser competitivos en la temporada que viene. En este momento no siento que necesitemos refuerzos”, declaró.

En medio de este contexto, dan a conocer que Jordan Carillo, una de las figuras de Pumas en la Liguilla, sería del interés de Chivas. Según lo informado por Rene Tobar, el Guadalajara buscaría el fichaje junto a Cruz Azul, América y los Universitario y que Santos Laguna buscaría una millonaria suma para venderlo.

“Buenos días. El jugador del momento Jordan Carrillo es pretendido por los grandes. Equipos como Chivas, América y Cruz Azul han preguntado por el costo del jugador. Su evaluación final será después de la Final, pero me afirman una cosa: Jordan no regresa a Santos que busca venderlo por entre 5 y 7 millones de dólares. ¿Lo comprará Pumas? Difícilmente, pero ¿qué tal los otros equipos? Lo que es un hecho es que se quedará entre los grandes muy posiblemente”, reportó el periodista de Diario Récord en X.

Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt. (Foto: Imagen generada por CHATGPT)

Los números de Jordan Carillo en Pumas

En el primer semestre del 2026 Jordan Carrillo suma seis goles, tres asistencias y 1477 minutos con Pumas en 22 partidos entre la Liga MX y la Concachampions 2026.