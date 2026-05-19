Chivas terminó oficialmente su participación en el Clausura 2026 y ahora comienza una etapa igual de importante para el futuro del club. Mientras el plantel tomará alrededor de cuatro semanas de vacaciones, la directiva rojiblanca ya analiza detenidamente cada detalle del equipo para definir posibles altas y bajas rumbo al Apertura 2026, torneo en el que Gabriel Milito buscará volver a poner al Guadalajara como protagonista.

Aunque el propio Gabriel Milito dejó claro en conferencia de prensa que considera que el plantel actual puede competir perfectamente siempre y cuando se mantenga sin salidas, la realidad es que la Liguilla exhibió algunas posiciones donde el equipo necesita más profundidad. Las lesiones y ausencias obligaron al estratega rojiblanco a improvisar en distintos momentos de la Fiesta Grande, dejando claro que hay zonas específicas donde hacen falta más variantes para competir al máximo nivel.

La línea central, la zona que era prioridad desde el torneo pasado

La defensa central sigue siendo una de las posiciones que más necesita reforzar Chivas, incluso desde antes de iniciar el Clausura 2026. José Castillo, Diego Campillo, Daniel Aguirre y hasta Luis Romo rindieron a gran nivel bajo el mando de Gabriel Milito, pero la Liguilla dejó claro que el equipo necesita al menos un central más para tener profundidad real. Aunque parecería poco probable sufrir dos bajas simultáneas en esa zona, la realidad es que los centrales son de los jugadores con mayor carga física y minutos disputados, siendo José Castillo el ejemplo más claro con casi 1500 minutos acumulados durante el torneo.

El carril derecho de Richard Ledezma necesita una opción más de recambio

Otra posición que quedó claramente exhibida durante la Liguilla fue el carril derecho. Richard Ledezma se consolidó como dueño absoluto de esa zona gracias a su gran nivel, pero cada vez que Richy no estuvo disponible, Gabriel Milito prácticamente no tuvo un suplente natural. Incluso, llegó hasta a improvisar con José Castillo jugando por la banda derecha, a pesar de que su posición habitual es como central por izquierda. Por ello, la directiva deberá buscar un futbolista que pueda competir y relevar a Ledezma cuando sea necesario.

Richard Ledezma necesita un suplente para el próximo torneo.

A Chivas le urge un mediocampista de contención que pueda entrar al relevo por Fernando González

Fernando González terminó demostrando que es un futbolista fundamental para el sistema de Gabriel Milito, especialmente por todo el trabajo defensivo y de recuperación que realiza en medio campo. A pesar de las críticas que recibe de un sector de la afición, su intensidad y sacrificio son claves para equilibrar al equipo. Sin embargo, precisamente por el enorme desgaste físico con el que juega, muchas veces le cuesta mantener el mismo ritmo durante los 90 minutos, algo que se hizo evidente en la vuelta contra Cruz Azul. Por ello, el Guadalajara necesita urgentemente un contención capaz de entrar como relevo natural, siendo Luis Gabriel Rey la opción interna que más posibilidades tendría de asumir ese rol.