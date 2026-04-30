El Guadalajara se prepara para enfrentar a Tigres por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de este contexto es un hecho que Chivas volverá a contar con Luis Rey quien de llenarle el ojo al Gabriel Milito le podría funcionar como un refuerzo excelente no solo para la línea defensiva, sino que también en la contención sin sacar un billete por otro futbolista. A su vez, Amaury Vergara va a sonreir porque no habría que invertir en un contención.

Con la llegada de Javier Mier y Alejandro Manzo a la dirección deportiva el Rebaño Sagrado abrió la chequera e invierte inteligentemente en jugadores con calidad probada para puestos específicos. A su vez, el entrenador argentino le sacó agua a las piedras porque le dio la confianza a Omar Govea y a Daniel Aguirre para que sean piezas claves en el equipo, mientras que en las fuerzas básicas encontró soluciones y se fortaleció.

Seguramente la directiva ya analiza posibles bajas y altas en un mercado de pases que a nivel nacional siempre le cuesta a Chivas debido a que se le cobra un sobreprecio. A su vez, es un hecho habrá salidas importantes y que deberán ser reemplazadas con importantes para suplirlos.

Luis Rey será nuevamente jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Luis Rey llega en el momento correcto para Chivas

En medio de este contexto el Guadalajara ya sabe muy bien que Puebla no hará uso de la opción de compra para fichar a Luis Rey, por lo que el defensa regresa a Verde Valle. La vuelta del canterano a la Perla Tapatía sin duda llega en el momento justo porque es un jugador que se consolidó como titular en la Franja y no sólo jugó como central, sino que también de contención.

Es en ese puesto en el que la dirección deportiva puede comenzar a sonreír porque es un hecho que Fernando González no termina de dar seguridad y se habla hace un largo tiempo que hay que reforzar ese puesto. De llenarle el ojo a Gabriel Milito, el Guadalajara recuperará un jugador polifuncional y con un buen manejo de balón para el mediocampo. A su vez, la cartera de Amaury Vergara quedará aliviada ya que no hay que invertir un billete en él como sucedió en su momento con Diego Campillo.