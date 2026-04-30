En el futbol existen un sinfín de historias que muchas veces quedan en silencio, pero que son motivo de sorpresa una vez que se dan a conocer, tal y como lo hizo el exjugador y campeón del Mundo Sub 17 con México, Christian Sánchez, quien trató de escapar rumbo a Chivas tras sufrir injusticias en el Atlas.

Después de conseguir la hazaña de proclamarse campeones del mundo en el Mundial de Perú 2005, algunos de los jugadores lograron hacer despegar su carrera para tener una trayectoria destacada; sin embargo, el exdefensor vivió una situación distinta con los rojinegros, quienes le ofrecieron un contrato nada atractivo para el futbolista.

Christian Sánchez reveló que la escuadra de los Zorros le ofreció renovarle el contrato por cinco años con un salario de 5 mil pesos al mes, en donde a diferencia del Guadalajara, que blindó a sus joyas con vínculos de hasta 50 mil pesos.

“Yo tuve acercamiento con Chivas. Conocí al profe Efraín Flores en aquel tiempo y me le acerqué y lo busqué: ‘oiga, profe. ¿Hay manera? Acá las cosas están así’.

“Vi que a los de Chivas llegaron y creo que les dieron un sueldo de 50 mil pesos. Los carros que salían con la firma de Jorge Vergara (…) Creo que ellos firmaron por tres años por 50 mil pesos al mes”, explicó el exjugador en el podcast de Oswaldo Alanís, Capitán Financiero.

¿Cómo lo castigó el Atlas por no aceptar ese contrato?

Christian Sánchez reveló que después de que no aceptó la oferta contractual que le propuso el conjunto rojinegro, los dirigentes no lo tomaron de la mejor manera, por lo que no lo dejaban entrenar, atentando en contra de su carrera y su futuro.

¿Cuáles jugadores de Chivas fueron campeones del mundo Sub 17 en Perú 2005?