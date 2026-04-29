Chivas y Tigres protagonizarán una de las series más parejas y emocionantes de los Cuartos de Final del Clausura 2026, en donde el Rebaño es una incógnita tras verse diezmado por los llamados de cinco jugadores a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Sin embargo, en la escuadra universitaria toman esa situación con mesura y su entrenador, Guido Pizarro, dejó en claro que se enfrentarán a uno de los mejores equipo de toda la Liga MX, por lo que desea que su club se enfoque al cien por ciento pese a que siguen peleando la Concachampions.

“Mañana es pensar en Chivas, entiendo que vamos contra uno de los rivales que mejor hizo las cosas durante todo el torneo, con condiciones especiales.

“Mi equipo viene haciendo un trajín importante, pero consciente de ir partido a partido y creo que los chicos que lo vienen haciendo muy bien. Iremos partido a partido. A partir de mañana, cambiar el chip y pensar en Chivas“, declaró en conferencia de prensa al término del duelo contra Nashville.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El primer episodio de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre el Guadalajara y los de Nuevo León se disputará el próximo sábado 2 de mayo en la cancha del Estadio Universitario, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.