Javier Aguirre hizo oficial la lista de convocados de futbolistas de la Liga MX que participarán en el Mundial del 2026 con la Selección Mexicana, en donde para sorpresa de muchos aficionados y especialistas, sorprendió la ausencia del jugador de Chivas, Richard Ledezma.

El Vasco decidió echar mano de cinco jugadores del Guadalajara que son Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, manteniendo al Rebaño Sagrado como la base del Tricolor.

Ante la noticia de quedar fuera del combinado mexicano que participará en el Mundial 2026, el mediocampista Érick Gutiérrez decidió mandarle un mensaje de aliento a su compañero y amigo desde que compartieron vestidor en el PSV, recordándole que es un gran futbolista.

“Mi hermanito: Ánimo. No olvides que eres un gran jugador. Tú puedes con esto y mucho más. Ponte en modo Liguilla“, le escribió el mediocampista mexicano al carrilero rojiblanco.

Ledezma le respondió unos minutos después al Guti con una frase breve, pero contundente: “Gracias mi hermano. Siempre para adelante”.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El primer episodio de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre el Guadalajara y los de Nuevo León se disputará el próximo sábado 2 de mayo en la cancha del Estadio Universitario, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.