Chivas sigue de cerca todo lo que sucede con Denzell García. En medio de los rumores que surgen, la afición rojiblanca se ilusiona con tenerlo en Verde Valle tras un comentario en redes sociales.

Uno de los futbolistas que Chivas busca fichar para el Apertura 2026 es sin duda Denzell García, mediocampista estrella de FC Juárez. Mientras se especula con su salida, la joya de la Liga MX dio a qué hablar en la afición rojiblanca debido a que comentó una publicación de Richard Ledezma.

Desde hace varias semanas los fanáticos del Guadalajara están muy ilusionados ya que se confirmó que hay un gran interés por el futbolista de los Bravos. Sin embargo, pasan las horas y las negociaciones no parecen avanzar ya que no hubo una oferta formal por parte del conjunto rojiblanco.

En medio de este contexto, Chivas volvió a enloquecer en redes sociales porque Denzell García respondió con emoticones una publicación de Richard Ledezma en Instagram. “Temporada 25-26 muy agradecido por todo el apoyo”, expresó, por lo que recibió el apoyo del futbolista de FC Juárez.

Denzell García es buscado por Chivas.

Ante este comentario, los chivahermanos enloquecieron para pedirle que firme con el Guadalajara para el Apertura 2026. “Ya di que sí, te esperamos en el rebaño”, expresó un aficionado. Y otro agregó: “Bienvenido, dile a tu club que ya deje de apretar tanto y respeten tu deseo”.

Los comentarios de la afición de Chivas