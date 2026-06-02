Chivas analiza una larga lista de jugadores que serían baja para el Apertura 2026. Miguel Tapias sería uno de ellos y revelan que Pumas quiere un préstamo.

Uno de los futbolistas que tiene las maletas listas para salir de Chivas es sin duda Miguel Tapias. Pumas sería uno de los interesados para quedarse con el defensor y señalan que buscaría un préstamo con una opción de compra valuada por dos millones de dólares.

A lo largo del Clausura 2026 quedó claro que el futbolista formado en Pachuca no era tenido en cuenta por Gabriel Milito. Para la Liguilla el técnico argentino prefirió utilizar a Fernando González o Bryan González como stopper izquierdo y no al jugador que podía adaptarse mejor en esa posición.

Tras la eliminación a manos de Cruz Azul, Chivas le comunicó que no entraba en planes y que iba a ser colocado en la lista de jugadores transferibles. Ayer se dio a conocer que tanto Pachuca como Pumas serían los equipos que comenzaron a sondear al futbolista que llegó en enero del 2025 a Guadalajara.

Miguel Tapias no entra en planes en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Mientras se espera una oferta formal salió a la luz que los Universitarios quieren un préstamo con opción de compra. “La operación contemplaría un préstamo por un año con una opción de compra cercana a los 2 millones de dólares, una cifra que marcaría la apuesta del club por fortalecer una zona que ha generado ajustes constantes en torneos recientes”, reportó Marca.

¿Cuál es el objetivo de Chivas con la venta de Miguel Tapias?

El principal objetivo de Chivas con Miguel Tapias es venderlo para así bajar la masa salarial de la plantilla. No hay que olvidarse que el Guadalajara no quiere recuperar los dos millones de dólares que le pagó a Minnesota United por el zaguero.