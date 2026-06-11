Brian Gutiérrez no termina de soltarse en el inicio del Mundial 2026. Especialmente porque falló un golazo ante Sudáfrica.

En el Estadio Azteca se vive una verdadera fiesta porque México le gana por 1-0 a Sudáfrica gracias al gol de Julián Quiñones. Sin embargo, la diferencia pudo haber sido más amplia si Brian Gutiérrez anotaba este golazo que falló ante los africanos.

No hay dudas de que el equipo de Javier Aguirre merece estar arriba en el marcador como lo viene haciendo. A su vez, es un hecho que Gutiérrez y Roberto Alvarado son claves para la presión alta en cada salida de los sudafricanos.

Por otro lado, Brian Gutiérrez no termina de soltarse en el partido ya que ha estado dubitativo en cada ataque. A falta de minutos para el descanso, recibió a metros de la portería, pero remató un débil tiro contra Williams. Por suerte la Selección Mexicana le gane de momento a Sudáfrica en el debut de la Copa del Mundo 2026.

Video del gol que falló Brian Gutiérrez