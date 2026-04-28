Chivas está por arrancar su participación en la Liguilla del Clausura 2026 cuando se mida a Tigres en los Cuartos de Final; sin embargo, el Rebaño está viviendo una problemática atípica, ya que no se había presentado desde que Gabriel Milito tomó las riendas del conjunto rojiblanco.

Y es que una de las principales cualidades del Guadalajara desde que el Mariscal llegó al banquillo rojiblanco fue el poderío ofensivo que presumió desde el comienzo de su gestión, lo que le permitió ser uno de los clubes más goleadores de todo el semestre en la Liga MX.

Desde que llegó el argentino al banquillo del Guadalajara, la escuadra rojiblanca no presumió ser tan débil a la ofensiva al grado de hilvanar dos partidos sin poder anotar un gol, racha que hoy atraviesa la escuadra tapatía.

Hay que recordar que el Rebaño Sagrado no fue capaz de abrir el cerrojo defensivo que le planteó el Necaxa y posteriormente sucedió lo mismo cuando chocaron contra Xolos de Tijuana, por lo que comienza a surgir preocupación en el conjunto rojiblanco de cara a la Liguilla.

Lo peor de todo, es que ambos encuentros los disputó con sus seleccionados, es decir, Gabriel Milito todavía pudo echar mano de dos de sus elementos más determinantes a la ofensiva como Armando González y Roberto Alvarado.

Chivas recuperaría a Ángel Sepúlveda para la Liguilla

La buena noticia es que el entrenador sudamericano podrá contar con la presencia de Ángel Sepúlveda de cara a la Liguilla tras perderse varios partidos por problemas musculares, en donde el veterano podría ser determinante para lastimar a los adversarios en esta Fase Final.