Uno de los movimientos que más sorprendió a la afición rojiblanca durante el mercado de invierno fue la llegada de Jonathan Pérez al Guadalajara. El futbolista había desarrollado prácticamente toda su carrera como extremo por derecha, una posición que no existe de forma natural dentro del esquema táctico de Gabriel Milito. Por ello, desde el momento en que se anunció su incorporación surgieron dudas sobre cuál sería exactamente su función dentro de un sistema que prescinde de los extremos tradicionales y apuesta por jugadores más interiores o carrileros con funciones muy específicas.

Jonathan Pérez tuvo poca actividad en el Apertura 2026.

Las interrogantes crecieron todavía más conforme avanzó el torneo. Muchos consideraban que Jonathan Pérez podría convertirse en una solución importante durante la ausencia de Roberto Alvarado, especialmente cuando varios jugadores fueron convocados por la Selección Mexicana. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Su participación durante el Clausura 2026 fue muy limitada, incluso en un momento en el que Chivas sufrió hasta cinco bajas por compromisos internacionales, algo que hizo pensar que todavía se encuentra lejos de convertirse en una pieza importante dentro del primer equipo.

Esta situación abre la pregunta sobre cuál será el plan que tiene el club para él rumbo al Apertura 2026. A diferencia de otros jóvenes como Cruz Medina, Jonathan Pérez llegó directamente para integrarse al primer equipo y no al Tapatío. Además, su incorporación fue una compra definitiva y no un préstamo. Según Transfermarkt, el futbolista tiene contrato vigente hasta 2029, lo que demuestra que la institución realizó una apuesta importante pensando en el mediano y largo plazo, reduciendo considerablemente las posibilidades de una salida inmediata.

Jonathan Pérez solo jugó 12 minutos este torneo.

Otro factor que invita a pensar que todavía existe confianza en su potencial es el momento en el que se concretó su fichaje. Cuando Jonathan Pérez llegó a Verde Valle, Gabriel Milito ya llevaba varios meses al frente del proyecto y había dejado muy clara la clase de futbolistas que buscaba para su modelo de juego. Por ello, parece poco probable que la contratación se realizara sin el visto bueno del entrenador argentino, lo que indicaría que el cuerpo técnico detectó cualidades específicas que podrían resultar útiles en el futuro, aunque todavía requieran tiempo de adaptación.

No hay rumores de salida para Jonathan Pérez de cara al Apertura 2026

Además, existe otro elemento que juega a favor del futbolista. Mientras varios integrantes del plantel aparecen constantemente en rumores de posibles bajas para el mercado de verano, Jonathan Pérez no figura entre los nombres que podrían abandonar la institución. Todo indica que formará parte del plantel que disputará el Apertura 2026 y que tendrá una nueva oportunidad para convencer a Gabriel Milito durante la pretemporada. Por ello, quizá lo más prudente sea tener paciencia con su proceso de adaptación, especialmente considerando que llegó cuando el torneo ya estaba en marcha y no pudo realizar una preparación completa junto al resto de sus compañeros.