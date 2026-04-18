Brillante debut de Jonathan Pérez con el Club Deportivo Guadalajara en el partido ante Puebla, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026.

El futbolista de 23 años ingresó al terreno de juego al minuto 77 y no tardó en marcar diferencia, al ser determinante en la jugada del segundo gol de Bryan González y Hugo Camberos.

Se espera que, tras esta actuación, Gabriel Milito lo considere para la recta final del semestre, en la que Chivas afrontará bajas importantes, ya que al menos tres jugadores serán convocados por la Selección Mexicana de cara a la Liguilla.

Cabe destacar que Jonathan Pérez llega procedente del Nashville, equipo con el que registró dos goles y tres asistencias en 32 partidos disputados.

¿Qué viene para Jonathan Pérez y Chivas en el Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara enfrentará a los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria por la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026, y posteriormente cerrará la Fase Regular ante Xolos de Tijuana en el Estadio Akron.

Señalar que el Rebaño Sagrado tiene en sus manos terminar como líderes de la competencia, pues le sacan tres puntos a los Tuzos del Pachuca, su más cercano perseguidor, a falta de disputarse seis unidades.