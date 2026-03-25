Chivas vuelve a los trabajos de cara al amistoso contra Atlas y con el objetivo de llegar con ritmo para enfrentar a Pumas. La actualidad lo tiene como candidato a quedarse por el título debido a que después de doce partidos es líder en solitario con 30 puntos.

En medio de este contexto, el mercado de pases se vuelve a acercar al Guadalajara debido a que revelan que Hugo Camberos se quiere ir, mientras que Elías Montiel sería uno de los pretendidos por la directiva rojiblanca para el Apertura 2026. A su vez, Jonathan Pérez tendría su debut con el Guadalajara y ayer Oswaldo Sánchez confirmó que Raúl Rangel debería ser titular.

Oswaldo Sánchez respaldó a Raúl Rangel en la Selección Mexicana

En la previa a la fecha FIFA en la que México enfrentará a Portugal en Ciudad de México, Oswaldo Sánchez señaló que Raúl Rangel debe ser el guardameta titular del Tri. “Las actuaciones del Tala Rangel han sido magistrales, si no recuerdan nada más su partido ante Rayados salvando a su equipo en el último minuto. Su nivel ha venido en ascenso, que tiene buen juego aéreo, que tiene buena presencia física. Parece sobrio. Pareciera que ya tendría 10 o 15 años jugando en primera división y no es que no tenga tanto, tendrá tres años siendo titular”, respondió en Claro Sports. Y agregó: “El Vasco lo ve de esa forma que él es el portero titular en la Selección. El Tala se lo ha ganado a pulso”.

Hugo Camberos se quiere ir de Chivas

Mientras Chivas se alista para el cierre de la fase regular del Clausura 2026 reportan que Hugo Camberos quiere salir del club en el próximo mercado de pases. “Hugo Camberos ha pedido a su entorno, salir de México. Lo de Europa sabe que es una en un millón y no les extrañe que con tal de jugar y ser titular, Hugo Camberos en verano salga de Chivas en México“, reportó Jesús Hernández

Chivas quiere fichar a Elías Montiel

En medio de este contexto, en Chivas comienzan a analizar posibles altas para el Apertura 2025 y afirman que Javier Mier quiere a Elías Montiel. “Javier Mier sí está buscando a Elías Montiel, Chivas quiere a Elías Montiel para el Rebaño (…) No es fácil, Chivas lo tiene en agenda. No estoy diciendo que ya está o que ya ofrecieron. Chivas lo pretende traer en verano. ¿Avanzado? No. ¿Cerrado? Menos”, reveló Jesús Hernández.

Jonathan Pérez debutaría en Chivas vs. Atlas

Uno de los jugadores que toda la afición de Chivas espera ver es Jonathan Pérez, el último refuerzo del Guadalajara. En medio de las bajas por la Selección Mexicana, se reveló que Gabriel Milito hará debutar a Jonny ante Atlas.