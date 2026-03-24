El trabajo de Gabriel Milito tendría maravillados a millones de aficionados de Chivas gracias a los buenos resultados que está registrando el equipo en este Clausura 2026, en donde la ilusión del título está a tope; sin embargo, el argentino ha sido blanco de algunas críticas.

Una de las principales quejas de los aficionados es la falta de minutos para varias joyas de la cantera como Hugo Camberos o Yael Padilla; sin embargo, el estratega argentino estaría llevando su proceso de forma gradual, brindándoles minutos cuando lo considera adecuado.

Sin embargo, esta falta de actividad ya estaría agotando la paciencia de Hugo Camberos, quien habría solicitado su salida en el próximo mercado de fichajes para poder encontrar regularidad, aunque sea dentro de la Liga MX según reveló el comunicador Jesús Hernández.

“Del total de minutos jugados, Hugo Camberos solo tiene el 9.8 por ciento. Ha jugado en 4 partidos, suma un gol y apenas 106 minutos. Me dice mi fuente que Hugo Camberos quiere salir para jugar en México.

“Hugo Camberos ha pedido a su entorno, salir en México. Lo de Europa sabe que es una en un millón y no les extrañe que con tal de jugar y ser titular, Hugo Camberos en verano salga de Chivas en México“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hugo Camberos con Chivas?

A finales del 2024, el canterano del Guadalajara alcanzó un acuerdo para extender su contrato con el Rebaño, por lo que tiene vínculo vigente hasta el verano del 2028 según algunas fuentes extraoficiales, ya que el club no entró en detalles al respecto de la duración del nuevo acuerdo de su futbolista.