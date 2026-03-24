La carrera de futbolista profesional no es tan larga como quisieran los jugadores, por lo que muchos tratan de asegurar su porvenir con algunos negocios ajenos al mundo del balompié, en donde el exjugador de Chivas, Isaác Brizuela, tratará de aprovechar al máximo el Mundial 2026 que se jugará en México.

El Conejo siempre fue un futbolista cien por ciento profesional, alejado de los escándalos y en la recta final de su carrera decidió incursionar en algunos negocios, planificando su retiro de las canchas, en donde habría uno que podría redituarle ampliamente durante este verano.

El exjugador de Chivas tiene una empresa de Marquesitas que se ha posicionado en el gusto de los aficionados de diversas partes del país, por lo que este martes el propio Brizuela confirmó que su producto se venderá en el Estadio Azteca en la Copa del Mundo.

Hace unos días se filtró una lista con los posibles productos y precios que tendrán algunos alimentos y bebidas en el ahora llamado Estadio Banorte, en donde el Cone reveló que su producto está en dicha lista.

¿Qué otros negocios tiene Isaác Brizuela en la actualidad?

Además de las ganancias que dejó su paso por el futbol, el Conejo ha incursionado en otros negocios, en donde además de las Marquesitas tiene un centro de fisioterapia y rehabilitación en Guadalajara llamada Clínica Brizuela.

Por si fuera poco, hace unos meses abrió una sucursal de un establecimiento de bebidas saludables llamado Morango, también en la capital de Jalisco.