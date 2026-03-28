La Selección Mexicana continúa con su preparación de cara al Mundial del 2026 y lo hizo contra uno de los mejores equipos del planeta como lo es Portugal, en donde la afición que acudió al Estadio Azteca no salió contenta por el empate sin goles.

Durante la recta final del partido, los asistentes al Coloso de Santa Úrsula comenzaron a manifestarse en contra del Tricolor, coreando los ‘olés’ a los lusitanos, además de múltiples gritos, abucheos y hasta el grito homofóbico en los despejes del portero nacional, Raúl Rangel.

Ante esa situación, el Tala respondió con inteligencia y no se enganchó con los aficionados, asegurando que comprende la frustración de los asistentes que querían ver goles, pero reiteró que es una de las potencias del futbol de Europa, por lo que un empate es un resultado positivo para México.

“Me quedo tranquilo. Entiendo la frustración de la gente que quería ver goles, pero sabíamos que es un rival complicado. Ha sido campeón de Europa y competirle al tú por tú a una selección como Portugal es un buen resultado. Me quedo con eso, tranquilo”, declaró el portero de Chivas en palabras para TUDN.

¿Raúl Rangel ya se siente titular de la Selección Mexicana?

“Es el trabajo de todo el equipo. Es el fruto de todos, se ha defendido muy bien en los partidos que me han tocado, los últimos partidos han sido muy aguerridos en cuanto a defensa. Te estaría mintiendo si me echo todo el crédito porque es realmente de todo el equipo“, concluyó el portero del Guadalajara.