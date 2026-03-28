Chivas se ha confirmado como la base de la Selección Mexicana en este proceso rumbo al Mundial 2026, en donde uno de los jugadores que está peleando la posibilidad de ser titular es Raúl Rangel, quien tendrá la misión de enfrentarse a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

La titularidad del Tala ha estado en boca de todas, principalmente de los aficionados del América que exigen la aparición de Guillermo Ochoa bajo los tres postes del Tricolor, en donde Javier Aguirre no ha cedido ante la presión de los medios de comunicación.

Sin embargo, el seleccionador mexicano dejó en claro que Raúl Rangel no tiene el lugar seguro en la próxima Copa del Mundo, dejando entrever que el duelo contra Portugal será clave para evaluarlo, principalmente en el tema de carácter.

“Con la confirmación del Tala en el arco. Vamos a ver si tiene tamaños. Todas esas cosas que están ahí en el tintero”, explicó el entrenador nacional en entrevista con David Medrano de TV Azteca.

¿Cuáles son los jugadores de Chivas con posibilidades de irse al Mundial?