Chivas está ingresando a la recta final del Clausura 2026, por lo que el entrenador Gabriel Milito debe de comenzar a analizar cómo reemplazará a todos los jugadores que podrían marcharse a la Selección Mexicana en cuanto termine la fase regular del campeonato.

Si las cosas se mantienen como hasta el momento, el Guadalajara podría aportar hasta seis futbolistas al Tricolor para encarar la próxima Copa del Mundo, por lo que otros elementos que no han tenido mucha actividad deberán demostrar que están listos para la oportunidad.

Es por eso que toma relevancia el amistoso contra el Atlas de este fin de semana, ya que será uno de los últimos ensayos que podrá tener Gabriel Milito para darle minutos de juego a varios jugadores que tendrían minutos en la Liguilla por la partida de varios titulares.

Óscar Whalley

Óscar Whalley no ha tenido actividad oficial desde la Concachampions 2024, por lo que deberá demostrar rápidamente que se encuentra en buena forma física para suplir la inminente partida del Tala Rangel a la Selección Mexicana.

Miguel Gómez

Miguel Gómez ha tenido actividad esporádica en el Guadalajara; sin embargo, con la posibilidad de que Richy Ledezma se suba al Tricolor, sería el encargado de cubrir esa zona del campo, a menos de que Gabriel Milito apueste por una propuesta más ofensiva.

Miguel Gómez es el único lateral derecho nominal, además de Richy Ledezma (IMAGO 7)

Jonathan Pérez

Jonathan Pérez recién llegó a Chivas y no ha podido ni debutar; sin embargo, con las posibles salidas de Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez, se vuelve indispensable que esté en forma física y ritmo futbolístico para poder ser una opción para Milito en la Liguilla.

Jonny Pérez debutaría con Chivas en amistoso con Atlas (CORTESÍA: CHIVAS)

Yael Padilla

Yael Padilla sigue entrenando fuerte y esperando su oportunidad en el Guadalajara, por lo que se tienen grandes expectativas de él en la Liguilla, por lo que deberá aprovechar los minutos contra Atlas para seguir tomando ritmo de competencia.

Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda es probablemente el que menos preocupación debe causarle a Gabriel Milito, ya que poco a poco ha ido sumando más y más minutos; sin embargo, con la posible salida de la Hormiga a Selección Mexicana, todo el peso ofensivo recaerá en él, por lo que debe estar más fino en zona de definición.

Ricardo Marín

Ricardo Marín ha dado buenos destellos cada vez que ha sido requerido; sin embargo, en la Liguilla es evidente de que será requerido, por lo que deberá dar un paso hacia adelante para ganarse la confianza de Gabriel Milito en momentos de alta tensión.

¿Cuáles son los jugadores de Chivas con posibilidades de irse al Mundial?