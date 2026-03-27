Armando González se ha convertido en el mejor romperredes mexicano del momento en este Clausura 2026, por lo que en Chivas están comenzando a vislumbrar su futuro ante una posible salida en verano rumbo al futbol de Europa.

Es por eso que los aficionados esperan que el Guadalajara consiga un relevo, en donde comienzan a surgir muchos nombres, entre los que destaca Brandon Vázquez, delantero mexico-estadounidense que ha estado cerca de vestirse de rojiblanco en un par de ocasiones.

Sin embargo, el comunicador Jesús Hernández, confirmó que hasta el día de hoy, en el chiverío no contemplan la contratación del delantero del Austin FC como refuerzo, ya que su nombre surgió meramente por una broma de Omar Govea.

“Hasta donde sé, no es opción Brandon Vázquez. Omar Govea le puso: ¿Si te llama Chivas? Pero hasta el momento no es opción Brandon Vázquez”, explicó el comunicador en una transmisión en su canal de YouTube.

¿Cuánto cuesta la carta de Brandon Vázquez en el Austin FC?

El delantero tiene contrato vigente con el Austin FC de la MLS hasta diciembre del 2028, por lo que sería inevitable el tener que negociar con la directiva de aquel club para poderlo contratar, en donde el valor de su carta oscilaría los 6 millones de dólares según el portal Transfermarkt.

¿Qué complicaría el fichaje de Brandon Vázquez?

El ámbito personal sería un aspecto muy difícil de solucionar para poder concretar el fichaje del delantero mexico-estadounidense debido a que tras salir de Monterrey se filtró que un factor que orilló su salida fue su esposa, ya que no se sintió a gusto viviendo en México, por lo que le pidió volver a Estados Unidos.