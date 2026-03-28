Este fin de semana, las Chivas de Guadalajara no verán acción en la Liga MX a raíz del parón por fecha FIFA. Sin embargo, el Rebaño Sagrado sí disputará un partido amistoso frente al Atlas en Estados Unidos, este domingo. Gabriel Milito aprovechará el Clásico Tapatío para dar rodaje a determinados elementos, mientras que en el día de hoy la Selección Mexicana medirá fuerzas ante Portugal.

Érick Gutiérrez entrena con el Tapatío

Probablemente el caso que más ha sonado desde lo extra cancha en este año ha sido el de Érick Gutiérrez, quien fue marginado del primer equipo por no entrar en los planes de Gabriel Milito. Luego de que no se le encuentre acomodo, lo novedoso fue ver al mediocampista entrenando con el Tapatío, Filial rojiblanco en la Liga de Expansión. Anteriormente se encontraba realizando trabajos por su cuenta, pero aún así cabe señalar que el Guti no puede jugar con el Tapatío porque no fue inscripto y en esos casos, la edad máxima permitida es de 23 años.

Luis Romo regresó a la convocatoria

De cara al amistoso de este domingo en Los Ángeles, una de las grandes novedades fue la inclusión de Luis Romo en la lista de convocados. El capitán de Chivas se resintió de su lesión el 1 de marzo en la derrota frente a Toluca y al parecer ya está listo para comenzar a ver minutos de forma progresiva. Sin embargo, no se descarta que el líbero haya realizado el viaje para sumar desde la parte grupal, recordando que hay varias caras nuevas en la delegación que realizó el viaje a Estados Unidos.

Chivas presumió el regreso de Luis Romo (Imago7)

Brandon Vázquez no es opción en Chivas

En Chivas ya hay cierta preocupación por lo que parece ser una inminente venta de su goleador Armando González, rumbo al futbol europeo. Por eso en los últimas horas se especuló con un posible interés por el centrodelantero Brandon Vázquez, ex de Rayados. El periodista Jesús Hernández, sin embargo, desmintió estos rumores: “Hasta donde se, no es opción Brandon Vázquez. Omar Govea le puso: ¿Si te llama Chivas? Pero hasta el momento no es opción Brandon Vázquez”. De esta manera, todo parece haber surgido desde la broma del propio mediocampista rojiblanco en redes sociales.

Convocatoria de Chivas vs. Atlas

Debido a la cantidad de ausencias por convocatorias a Selección Mexicana y el Tri Sub-20, Gabriel Milito recurrió a varios jóvenes que intentarán llamar la atención del cuerpo técnico, entre ellos, el portero Robinho Romero, Sergio Aguayo, Leonardo Jiménez, Daniel Villaseca, Diego Covarrubias y Hugo Mata, estos últimos habitualmente titulares en la categoría Sub-21.

– Oscar Whalley

– Ángel Romero

– Gilberto Sepúlveda

– Miguel Tapias

– Bryan González

– Omar Govea

– José Castillo

– Miguel Gómez

– Daniel Aguirre

– Diego Campillo

– Jonathan Pérez

– Efraín Álvarez

– Rubén González

– Luis Romo

– Ricardo Marín

– Yael Padilla

– Ángel Sepúlveda

– Sergio Aguayo

– Leonardo Jiménez

– Hugo Mata

– Daniel Villaseca

– Diego Covarrubias