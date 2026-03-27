La reciente actualización de valores de mercado de Transfermarkt dejó varias lecturas dentro del Club Deportivo Guadalajara y no todas fueron positivas, aunque eso sí, el equipo mantiene un valor competitivo cercano a los 86 millones de euros.

Y es que algunos futbolistas de Chivas vieron una caída importante en su cotización, reflejo de su rendimiento reciente, edad o falta de protagonismo bajo el mando de Gabriel Milito.

Uno de los casos más notorios es el de Alan Pulido, quien actualmente ronda el millón de euros en valor de mercado, cuando en su mejor momento llegó a valer 9 millones de euros.

En una situación similar se encuentra Erick Gutiérrez, que de valer hace un año tres millones de euros, a costar actualmente dos millones de euros, debido a que no fue considerado por el entrenador del Rebaño Sagrado para disputar el Torneo Clausura 2026, al igual que Alan Pulido.

Transfermarkt dio a conocer los nuevos valores de los jugadores.

Otro elemento que también poco a poco va perdieron su valor es Luis Romo, que de estar en septiembre pasado en 4 millones de euros a iniciar el año 2026 en 3.5 millones de euros.

¿Qué viene para Chivas tras el parón por la Fecha FIFA?

El Club Deportivo Guadalajara aprovechará la Fecha FIFA de marzo para enfrentar en un partido amistoso a los Rojinegros del Atlas en Estados Unidos, a celebrarse el domingo 29 de marzo, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.