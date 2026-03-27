El nombre de Alan Pulido vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez por una drástica caída en su valor de mercado. De acuerdo con la más reciente actualización de Transfermarkt, el delantero mexicano pasó de estar tasado en 9 millones de euros a apenas 800 mil, una cifra que sorprende a propios y extraños.

El contraste es aún más fuerte si se recuerda su etapa en Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS), donde logró recuperar protagonismo y elevar su cotización en el mercado.

En ese momento, el jugador azteca era considerado un atacante determinante, con regularidad y peso ofensivo, lo que justificaba su alto valor, no por nada era pretendido por Cruz Azul, pero Chivas fue quien en 2025 se adueñó de sus servicios.

Sin embargo, su regreso al Rebaño Sagrado no tuvo el impacto esperado. Entre lesiones, falta de ritmo y un rendimiento por debajo de las expectativas, Alan Pulido perdió protagonismo, situación que se ha reflejado directamente en su cotización.

Otro factor clave en esta caída es la edad. Con 35 años, se encuentra en la recta final de su carrera, lo que naturalmente reduce su valor en el mercado. A esto se suma que Gabriel Milito no lo contempló dentro de sus planes para el Torneo Clausura 2026.

¿En qué equipos ha jugado Alan Pulido?