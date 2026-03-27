La telenovela de Érick Gutiérrez continúa dentro de Chivas, ya que el mediocampista no pudo ser acomodado ni dentro ni fuera de la Liga MX en este Clausura 2026, por lo que ahora habría sido mandado a entrenar al Tapatío de Liga de Expansión.

Desde hace varios meses, el Guadalajara confirmó que el futbolista no entraba en planes para este semestre, por lo que se le separó en búsqueda de un nuevo equipo, aunque no logró alcanzar un acuerdo con ninguno, en donde el Pachuca habría sido el más interesado.

Ahora, tras el cierre de registros de la MLS el pasado jueves 26 de marzo, Érick Gutiérrez reapareció en un video difundido por el comunicador Jesús Hernández, en donde se le observa entrenando con la filial rojiblanca, algo que no habría sucedido en estos meses alejado del primer equipo.

Hay que recordar que desde que fue separado del plantel, Guti había estado entrenando separado, solamente con Alan Pulido, en las instalaciones de Verde Valle, por lo que sorprendió su aparición con los juveniles rojiblancos.

¿Érick Gutiérrez puede jugar en el Tapatío?

El mediocampista fue registrado con el primer equipo de Chivas, es decir, para participar en la Liga MX, por lo que no puede tener actividad con el Tapatío debido a que supera el límite de edad de la categoría que es de 23 años.

Hay casos como el del delantero Vladimir Moragrega que tiene 27 años y juega en la escuadra rojiblanca, pero esto es posible porque fue registrado directamente en la Liga de Expansión.

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¿Por qué Chivas ya no quiere a Érick Gutiérrez?

La realidad es que la decisión de dejarlo fuera del plantel fue del entrenador Gabriel Milito, quien habría tenido una diferencia con el Guti, por lo que prefirieron dejarlo a un lado de forma definitiva, pese a que hay rumores de que habría solicitado una nueva oportunidad en el equipo rojiblanco.