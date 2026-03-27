Gabriel Milito quiere seguir aprovechando el tiempo y tratará de sacarle el máximo provecho al duelo amistoso que Chivas sostendrá frente al Atlas en Estados Unidos durante esta Fecha FIFA, en donde algunos juveniles intentarán llenarle el ojo al timonel argentino.

El Guadalajara tiene múltiples ausencias en su plantilla debido a los llamados a Selección Mexicana en diferentes categorías, por lo que Milito tuvo que recurrir a algunos elementos del Tapatío y de la Sub 21 para redondear su plantel antes de enfrentarse nuevamente contra los Zorros.

Es por eso que el estratega sudamericano decidió llamar a 5 juveniles para que suban al primer equipo, tres de esos jugadores militan con el Tapatío en la Liga de Expansión y se trata de los mediocampistas Leonardo Jiménez y Daniel Villaseca, además del delantero, Sergio Aguayo.

De la Sub 21, Gabriel Milito solicitó ver a dos jugadores y se trata del portero Robinho Romero y del mediocampista Hugo Mata.

Convocatoria completa de Chivas para el amistoso contra Atlas

– Oscar Whalley

– Ángel Romero

– Gilberto Sepúlveda

– Miguel Tapias

– Bryan González

– Omar Govea

– José Castillo

– Miguel Gómez

– Daniel Aguirre

– Diego Campillo

– Jonathan Pérez

– Efraín Álvarez

– Rubén González

– Luis Romo

– Ricardo Marín

– Yael Padilla

– Ángel Sepúlveda

– Sergio Aguayo

– Leonardo Jiménez

– Hugo Mata

– Daniel Villaseca

– Diego Covarrubias

¿Quiénes son los ausentes de Chivas para la Fecha FIFA?

JUGADOR MOTIVO Raúl Rangel Convocatoria a

Selección Mexicana Richard Ledezma Convocatoria a

Selección Mexicana Brian Gutiérrez Convocatoria a

Selección Mexicana Hugo Camberos Convocatoria a

Selección Mexicana Sub 20 Santiago Sandoval Convocatoria a

Selección Mexicana Sub 20 Roberto Alvarado Convocatoria a

Selección Mexicana Armando González Convocatoria a

Selección Mexicana

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y Atlas en Estados Unidos?

La Liga MX se verá obligada a tener un parón debido a la Fecha FIFA del mes de marzo, por lo que en el Guadalajara tratarán de seguir aprovechando el tiempo y sostendrán un duelo amistoso contra Atlas el próximo domingo 29 de marzo en BMO Stadium de Los Ángeles, partido que se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.