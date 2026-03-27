El Clausura 2026 está llegando a la recta final de su fase regular, por lo que las directivas de todos los equipos ya comienzan a vislumbrar su actividad en el próximo mercado de fichajes, en donde definirán altas y bajas de cara al próximo Apertura 2026.

Una de las incógnitas más grandes que hay en Chivas radica en el definir el futuro de Víctor Guzmán, quien se encuentra a préstamo con Pachuca y quien podría volver al redil de cara al próximo torneo.

Es por eso que el comunicador Jesús Hernández, reveló que el Pocho no volverá al Guadalajara, ya que la intención es que se lo queden los Tuzos, pero en caso de que no hagan válida la opción de compra, la directiva le buscaría acomodo debido a que la relación terminó mal entre ambas partes.

“El Pocho Guzmán no será refuerzo de Chivas. Le están buscando equipo, están buscando que Pachuca se lo quede (…) Pocho Guzmán tiene contrato con Chivas, pero no va a volver a Chivas. No lo consideran, porque salió mal con la directiva y el profe (Gabriel Milito) no lo pide”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál sería el problema si Pachuca no se queda con el Pocho Guzmán?

Hay que recordar que Víctor Guzmán tiene uno de los salarios más altos que tiene Chivas, por lo que en caso de que los Tuzos no hagan válida la opción de compra, el Guadalajara deberá buscarle acomodo en otro club, en donde la cuestión económica sería la principal dificultad para encontrarle equipo, tal y como sucedió con Alan Pulido y Érick Gutiérrez.

Pocho Guzmán dejó entrever ruptura con directiva de Chivas

“Hablé con los directivos y por ahí me pidieron disculpas: ‘por si te enteraste por otro lado y no por nosotros’. Ellos me dijeron unas palabras que dije: ‘Está bien’. No las puedo decir porque la otra vez puse un comentario en Instagram que me comentó Bruce (El-mesmari), que le puse: ‘A veces pasa’, pero nunca le puse que me pasó ahí.

“De Chivas no salí mal. Después hablé y dije: ‘está bien, me voy para Pachuca y ustedes me prestan’. ‘Creemos que es lo mejor’. Si ustedes me prestan y están de acuerdo, entonces yo me voy, porque le acabo de preguntar al director técnico y dice que él no sabe nada. Él me está respetando para pelear por un lugar, pero ellos me dijeron unas palabras que yo dije: ‘ok, mañana saco mis cosas tempranito y me voy a Pachuca’“, declaró el Pocho en una entrevista con Tuzos TV en septiembre del 2025.