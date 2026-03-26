Chicharito Hernández es el mejor canterano que ha surgido desde las fuerzas básicas de Chivas y así lo respaldan sus estadísticas, los gigantescos clubes en los que jugó y hasta por su aporte a la Selección Mexicana, anotando en todos los Mundiales en los que participó.

Su historia y legado para el futbol mexicano ahí está y nadie podrá arrebatárselo; sin embargo, es evidente de que su segunda etapa por el Club Deportivo Guadalajara resultó un fiasco para Amaury Vergara, los patrocinadores y sobre todo, para los aficionados que esperaron por muchos años el regreso del ‘hijo pródigo’.

Desde enero del 2024 hasta diciembre del 2025, cuando se confirmó su salida del Rebaño Sagrado, la carrera de Javier Hernández se vio opacada por su atención a eventos extrafutbolísticos como las transmisiones en diversas plataformas, su incursión en la Kings League, sus polémicas opiniones sobre aspectos sociales delicados, sus constantes lesiones, sus múltiples ausencias con el chiverío, entre muchas otras cosas.

Sin embargo, este jueves 26 de marzo de 2026 se confirmó cuál fue el verdadero aporte que nos dejó Chicharito para el presente y el futuro de la institución tapatía y se trata de Daniel Aguirre.

El mediocampista, que recientemente fue habilitado como defensor bajo la tutela de Gabriel Milito, fue un fichaje que desató controversia debido al poco conocimiento que se tenía del mexico-estadounidense, además de que no figuraba como elemento estelar en su anterior equipo, Los Angeles Galaxy.

Sin embargo, y según indican diversos reportes de insiders que siguen el día a día del Guadalajara, fue el propio Chicharito quien le recomendó a la directiva la contratación del futbolista nacido en California, transacción que rondó solamente los 250 mil dólares.

Después de ser borrado por varios entrenadores, relegado a solo entrenar con el primer equipo, Gabriel Milito le encontró virtudes para cambiarle de posición, en donde rápidamente se adueñó de la defensa por derecha, ayudando a la creación de futbol ofensivo y contribuyendo hasta con goles.

Hoy, Daniel Aguirre es uno de los futbolistas más regulares e indispensables dentro de Chivas, por lo que se ha ganado a pulso su renovación con el Guadalajara para ser rojiblanco hasta el 2030, confirmado que es el único legado que nos dejó Javier Hernández tras dos años de frustraciones.

Daniel Aguirre renovó hasta el 2030 (CORTESÍA: CHIVAS)

¿Cuántos goles anotó Chicharito en su regreso a Chivas?

El delantero se la vivió lesionado durante los dos años que defendió la playera de Chivas en su segunda etapa, por lo que solamente colaboró con tres goles en ese lapso, de los cuales ninguno fue determinante, por lo que la afición tiene un gris recuerdo del artillero.