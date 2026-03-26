La competencia por la portería de la Selección Mexicana de cara a la próxima Copa del Mundo está más viva que nunca, en donde según lo mostrado desde hace varios años, Raúl Rangel debería ser el portero titular, pero Guillermo Ochoa se ha metido en la conversación.

Tomando en cuenta de que la reciente convocatoria de Javier Aguirre tiene, en gran medida, al plantel con el que disputará la competencia en el verano, ha comenzado a surgir la incertidumbre de quién defenderá el arco del Tricolor.

Sin embargo, tanto el Tala como Ochoa se alejan de los rumores y se enfocan en trabajar para llenarle el ojo a Javier Aguirre, en donde surgió un video en el que se le aprecia al veterano cancerbero dándole ánimos al guardameta de Chivas en pleno entrenamiento.

“¡Bien! ¡Seguridad, seguridad! ¡Seguro!”, se aprecia en dicho video durante la práctica en el Centro de Alto Rendimiento. Al final de dicha grabación se aprecia como ambos porteros se dan la mano en clara señal de respeto y camaradería en la lucha por la titularidad.

La petición de Oswaldo Sánchez a Memo Ochoa en la Selección Mexicana

El histórico guardameta mexicano no tuvo inconveniente en lanzarle un fuerte mensaje a Memo Ochoa, que sueña con ser llamado a su sexta Copa del Mundo, aunque solo ha jugado en tres de ellas, en donde San Oswaldo le hizo hincapié de que a su edad ya debería abrirle paso a las nuevas generaciones.

“Memo merece una mención especial, aplaudo su carrera. Luego la gente cree que hay algún conflicto entre él y yo, y eso es mentira. Yo admiro totalmente su carrera, un portero que está a punto de disputar seis mundiales, habla de 24 años de gran nivel.

“Pero el tema es muy sencillo, ahora no estamos para echar porras, estamos para analizar. Todo futbolista cuando llega a una edad tiene que darle paso a las nuevas generaciones. Es el momento del Tala, es el momento de Carlos Acevedo”, declaró el exguardameta en entrevista con Claro Sports.