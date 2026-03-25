Isaác Brizuela es uno de los jugadores más queridos por la afición de Chivas en los años recientes debido a su profesionalismo que presumió en todo momento que defendió la camiseta rojiblanca, por lo que muchos seguidores estaban esperando noticias sobre su futuro.

El Conejo salió del Guadalajara el pasado mes de diciembre tras cumplir con su contrato, por lo que exploró el mercado de fichajes en búsqueda de continuar su carrera, pero sin éxito, por lo que se habría negado a experimentar el jugar en Liga de Expansión.

Después de varios meses sin dar detalles sobre su futuro, este miércoles el exjugador del Rebaño Sagrado confirmó que volverá a las canchas, pero lo hará con el equipo de las Leyendas del Guadalajara, escuadra que está integrada por puros exfutbolistas rojiblancos.

Isaác Brizuela tendría su debut con la escuadra de veteranos del chiverío el próximo 18 de abril en Quintana Roo, cuando se midan a las Leyendas del América.

Aunque no se ha proclamado de forma oficial, esta decisión podría significar el retiro profesional de las canchas del Conejito, aunque habrá que esperar por si decide el explorar nuevamente el mercado de fichajes durante el verano.

Cone Brizuela tiene otros negocios

El exjugador del Guadalajara decidió planificar su retiro de las canchas, por lo que tiene un centro de rehabilitación, así como negocios de comestibles como las marquesitas o sus jugos saludables.