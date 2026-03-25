Gabriel Milito demostró que no le tiembla la mano en el momento de tomar decisiones difíciles dentro de Chivas, por lo que les mostró la puerta de salida a varios jugadores hace unos meses debido a que no entraban en planes para este Clausura 2026, medida que podría repetir el próximo verano.

La realidad es que el entrenador argentino ha construido un proyecto poderoso y protagonista en la Liga MX, apostando a contrataciones bien pensadas en algunas zonas del campo, aunado a la consolidación de varios juveniles que vienen demostrando calidad en cada oportunidad.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez, reveló que Gabriel Milito estaría recomendando a la directiva el permitir salir a más futbolistas, además de los que prescindió el semestre anterior, para abrirle paso a más juveniles que considera que podrían funcionar en su esquema de juego.

“Siente Gabriel Milito, al interior, en pláticas que ha tenido con la directiva, de que hay dos o tres elementos de los que bien podrían prescindir de ellos porque hay jóvenes que vienen empujando fuerte y quiere darles la oportunidad, pero también de que puedan apuntalar en otras zonas para hacerlo más rico en variantes en alternativas”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los jugadores a los que no les han encontrado acomodo?

La directiva del Guadalajara puso su total atención en encontrarle cabida a varios futbolistas en otras instituciones tras no entrar en planes, aunque algunos no pudieron ser acomodados por diversas situaciones contractuales, salariales o simplemente, porque no eran del interés de ningún club.

Érick Gutiérrez

Alan Pulido

Eduardo García

Leonardo Sepúlveda

¿Quiénes serían los jugadores que podrían salir de Chivas en verano?

La realidad es que el comunicador no dio nombres ni indicios de cuáles jugadores podrían causar baja de la escuadra rojiblanca; sin embargo, todo apuntaría a elementos como Miguel Tapias, que casi no tiene actividad en el Rebaño y que ha sonado como candidato a abandonar el redil el próximo verano.