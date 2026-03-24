Chivas está entrando a la parte más importante del Clausura 2026, en donde necesitará tener a todos sus futbolistas disponibles con el mejor nivel futbolístico de cara a la Liguilla, sobre todo por la inminente partida de varios elementos a la Selección Mexicana.

Es por eso que el entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, está tratando de poner a punto a todos los jugadores del plantel rojiblanco, por lo que tendrá que echar mano de algunas sorpresas en los próximos partidos, empezando por el partido del próximo fin de semana contra Atlas.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que el entrenador argentino tendría en mente por fin darle minutos al refuerzo rojiblanco, Jonathan Pérez, después de tener semanas de acondicionamiento físico y futbolístico, por fin podría debutar con la camiseta rojiblanca.

“No tiene nada contra él. Venía en plena pretemporada, venía con un trabajo físico que recién estaba llegando a su etapa final y había que finalizar con eso y después había que integrarlo al trabajo futbolístico.

“El muchacho está absolutamente listo para ya debutar con el Guadalajara. Probablemente no esté al cien por ciento el tener la idea del técnico absolutamente aprendida porque va llegando. Le ven tan adelantado al proceso que ya puede formar parte de este equipo.

“Me decían que lo más probable es que el próximo domingo tengamos la oportunidad de ver a Jonny Pérez en la cancha“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y Atlas en Estados Unidos?

La Liga MX se verá obligada a tener un parón debido a la Fecha FIFA del mes de marzo, por lo que en el Guadalajara tratarán de seguir aprovechando el tiempo y sostendrán un duelo amistoso contra Atlas el próximo domingo 29 de marzo en BMO Stadium de Los Ángeles, partido que se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.