Chivas está convertido en el mejor equipo de toda la Liga MX durante este Clausura 2026, en donde no solamente estaría propinándole un golpe bajo a todos sus detractores, sino que también a toda la gente que no confía en el talento mexicano.

Desde la salida de Matías Almeyda del banquillo rojiblanco, en el Guadalajara se apostaron por varios perfiles de entrenadores para poder construir un proyecto deportivo poderoso, en donde uno de los más vitoreados fue Víctor Manuel Vucetich.

Sin embargo, tras el brillante paso que vive el Rebaño en este Clausura 2026, en el que Gabriel Milito ha expresado sentirse afortunado por liderar un vestidor de puros mexicanos, salieron a la memoria unas declaraciones del Rey Midas en donde aseguró que eso era una desventaja.

“Sí ha sido una desventaja porque es vidente que no puedes tener a los elementos que tú quisieras. Eso por un lado, por otro lado, los elementos que tú quisieras, no te los venden, más problemática.

“Otro tema es el nivel que requiere el equipo de Chivas es un nivel alto y solamente hay cuatro o cinco elementos que pueden encajar con el conjunto de chivas y esos cinco elementos, no te lo venden. Y si hay alguno que te venden, será en una millonada. Es un abuso”, declaró Vucetich en el 2021, cuando era timonel de los rojiblancos.

¿Qué es lo que opina Gabriel Milito sobre dirigir a puros mexicanos?

“Para mí no es ningún problema, ni tampoco una desventaja. Para mí es una gran bendición poder contar con solo jugadores mexicanos. Creo mucho en ellos, por eso acepté el desafío de poder dirigir a este equipo“, declaró el argentino el pasado fin de semana después de vencer al Monterrey.

¿Cómo le fue a Víctor Manuel Vucetich como DT de Chivas?

El entrenador llegó como reemplazo de Luis Fernando Tena en el banquillo del Guadalajara en el arranque del Guard1anes 2020 en donde llevó al Rebaño hasta Semifinales. Durante toda su gestión dirigió un total de 43 partidos, en donde el saldo fue de 16 triunfos, 16 empates y 11 descalabros.

El Rey Midas no salió de Chivas por malos resultados, sino que se marchó por las fuertes críticas de la afición por el gris esquema de juego y la prueba de ello fue que lo cesaron después de un triunfo frente al Pachuca.