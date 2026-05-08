Gabriel Milito apostaría por una modificación clave en la alineación de Chivas de cara al partido de los Cuartos de Final frente a Tigres.

Con la obligación de remontar la serie ante Tigres, el técnico de Chivas, Gabriel Milito, prepara modificaciones importantes en su alineación para el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026.

El estratega del Rebaño Sagrado buscaría darle mayor peso ofensivo al equipo para intentar darle la vuelta al marcador en el Estadio Akron. De acuerdo con información del periodista Alex Ramírez, Gabriel Milito apostaría por un esquema con dos delanteros nominales desde el arranque.

La principal novedad sería la inclusión de Ricardo Marín junto a Ángel Sepúlveda en el ataque del Club Deportivo Guadalajara, con la finalidad de generar mayor presencia dentro del área rival.

Ante esta decisión táctica, el sacrificado sería Santiago Sandoval, quien dejaría su lugar en el once titular para permitir un planteamiento más ofensivo. Según la fuente antes mencionada, la intención del cuerpo técnico sería presionar desde los primeros minutos y aprovechar cada oportunidad de gol, considerando que Chivas necesita ganar por diferencia de dos anotaciones para avanzar a las Semifinales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas ante Tigres?

El partido de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 se celebrará este sábado 9 de mayo, en la cancha del Estadio Akron, e iniciará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.