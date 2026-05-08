El delantero del Guadalajara está viviendo al máximo la concentración con el Tricolor, situación que fue captada en video por la prensa.

Armando González es un futbolista que se ha ganado el cariño de la afición de Chivas e inclusive de otros clubes por su gran nivel futbolístico y su carisma dentro y fuera de la cancha, en donde una de sus principales características es su afición por la cultura japonesa.

La Hormiga se ha caracterizado por hacer alusión a varios animes durante varios lapsos de su trayectoria en el Guadalajara, lo que le ha otorgado inclusive el mote del ‘Otaku del gol’, principalmente por una serie de movimientos que realiza con sus manos cuando anota un gol.

Ahora, en plena concentración con la Selección Mexicana, Armando González está generando una buena relación entre sus compañeros y hasta con el cuerpo técnico de Javier Aguirre, en donde se percibe que un miembro del staff le preguntó cómo hacer ese jutsu que hace con las manos.

En un video captado por Récord, se aprecia la forma en que el delantero del chiverío comienza a explicar cómo hacer el movimiento de las manos, ocasionando risas entre los presentes.

¿Qué es un jutsu?

Según el anime de Naruto, es la técnica con la que los personajes realizan algunos poderes especiales, por lo que el delantero del Guadalajara ha adoptado esto como sello característico.