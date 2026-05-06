A diferencia de otras Copa del Mundo, Chivas vuelve a ser base de la Selección Mexicana. Por esta razón repasamos los nombres que representaron al Guadalajara en los Mundiales.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y la Selección Mexicana volverá a ser local con una importante cantidad de jugadores de Chivas. Chicharito Hernández fue uno de los grandes exponentes del Guadalajara en las últimas Copas del Mundo, por lo que repasamos qué jugadores de la Perla Tapatía estuvieron desde el 2010.

Como se sabe, el Rebaño Sagrado se enorgullece de no solo jugar con jugadores mexicanos sino que además de formarlo. Por esta razón ha regado en México como en todas partes del mundo talento rojiblanco siempre que haya un pelota en un campo de juego.

Uno de sus máximos exponentes de los últimos años que surgió de Chivas y que se consolidó a nivel Mundial es sin duda Javier Chicharito Hernández. Como se sabe en Europa se consagró como figura en Manchester United y Real Madrid. A su vez, fue una de las grandes estrellas que estuvo presente en la Selección Mexicana durante tres mundiales consecutivos.

Chicharito participó en tres mundiales. (Foto: Imagen generado por ChatGPT)

No hay que olvidarse que en Sudáfrica 2010 se destacó de la mejor manera con dos goles en cuatro partidos tras anotarle a Argentina y Francia. En Brasil 2014 repitió la misma cantidad de encuentros, pero le marcó a Croacia, mientras que en Rusia 2018 vio acción en cuatro juego y anotó para darle la victoria al Tri ante Corea del Sur.

¿Qué sucedió con los jugadores de Chivas entre el Mundial 2014 y 2018?

Cabe destacar que de los últimos cuatro mundiales en dos el Guadalajara no aportó ninguna figura a la Selección Mexicana. Sin embargo, siempre hubo un exjugador del Rebaño Sagrado que fue considerado por Miguel Herrera y Ricardo Osorio para Brasil 2014 y Rusia 2018 respectivamente, mientras que Gerardo Martino volvió a tener en cuenta a los futbolistas rojiblancos en Qatar 2022.

¿Cuántos jugadores de Chivas van al Mundial 2026?

Para el Mundial 2026 Javier Aguirre decidió convocar a cinco jugadores de Chivas para la Selección Mexicana: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González. Cabe destacar que se habla de la posible convocatoria de Richard Ledezma.

Mundial 2010

Chivas aportó a cuatro jugadores de su primer equipo para el Mundial 2026. (Foto: GETTY)

Portero: Luis Michel

Luis Michel Defensa: Jonny Magallón, Carlos Salcido (ex-Chivas en PSV)

Jonny Magallón, Carlos Salcido (ex-Chivas en PSV) Mediocampista: Alberto Medina

Alberto Medina Atacantes: Javier Hernández y Adolfo Bautista

Mundial 2014

Chivas no cedió a jugadores para el Mundial 2019. (Foto: IMAGO7)

Portero: Alfredo Talavera (ex-Chivas en Toluca)

Alfredo Talavera (ex-Chivas en Toluca) Defensas: Carlos Salcido (ex-Chivas en Tigres y Miguel Ponce (ex-Chivas en Toluca)

Carlos Salcido (ex-Chivas en Tigres y Miguel Ponce (ex-Chivas en Toluca) Mediocampistas: Marco Fabian (ex-Chivas en Cruz Azul)

Marco Fabian (ex-Chivas en Cruz Azul) Atacantes: Javier Hernández (ex-Chivas en Manchester United)

Mundial 2018

Chivas no cedió a jugador en el Mundial 2019. (Foto: IMAGO7)

Portero: Alfredo Talavera (ex-Chivas en Toluca)

Alfredo Talavera (ex-Chivas en Toluca) Defensor: Carlos Salcedo (ex-Chivas en Eintracht Frankfurt)

Carlos Salcedo (ex-Chivas en Eintracht Frankfurt) Mediocampista: Marco Fabián (ex-Chivas en Eintracht Frankfurt)

Marco Fabián (ex-Chivas en Eintracht Frankfurt) Atacantes: Javier Hernández (ex-Chivas en Manchester United) y Carlos Vela (ex-Chivas en Los Angeles FC)

Mundial 2022

Alexis Vega era el único jugador de Chivas titular en la selección de Gerardo Martino. (Foto: IMAGO7)

Portero: Alfredo Talavera (ex-Chivas en Pumas UNAM)

Alfredo Talavera (ex-Chivas en Pumas UNAM) Mediocampistas: Roberto Alvarado, Uriel Antuna (ex-Chivas en Cruz Azul) y Orbelín Pineda (ex-Chivas en AEK Atenas)

Roberto Alvarado, Uriel Antuna (ex-Chivas en Cruz Azul) y Orbelín Pineda (ex-Chivas en AEK Atenas) Atacantes: Alexis Vega

Mundial 2026

Chivas cedió a cinco jugadores a la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)