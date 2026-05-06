Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Tigres en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026. En medio de este contexto, Amaury Vergara lanzó una bomba debido a que reveló que pidió que se presenten los jugadores convocados a la Selección Mexicana se presenten a entrenar en Verde Valle.

Por otro lado, se reveló que Teun Wilke regresa a Chivas y podría ser el reemplazante de Armando González, mientras que confirman que Hugo Camberos tiene el alta físico pero no significa que sea titular. A su vez, el mercado de pases vuelve a tocar la puerta del Guadalajara debido a que se confirmó que Eduardo García ya busca equipo y que Pachuca busca vender a Elías Montiel a Europa y no al Rebaño Sagrado.

Amaury Vergara contra la Selección Mexicana y Javier Aguirre

Ayer se confirmó que Toluca va a poder contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar la vuelta contra Los Angeles FC por la Concachampions, por lo que estalló la polémica ya que era un permiso a lo establecido por Javier Aguirre. En consecuencia Amaury Vergara incendió todo en la FMF con un mensaje en redes sociales.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, tuiteó. De esta manera, el Rebaño Sagrado podría contar con Armando González, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel.

Noticias importantes para Hugo Camberos

En medio de este contexto, dan a conocer que Hugo Camberos tiene el alta médica, pero no significa que vaya a ser titular en la vuelta contra Tigres en el Estadio Akron. Se espera que el Guadalajara pueda tenerlo en cuenta ya que el equipo de Gabriel Milito necesita ganar por dos goles de diferencia para avanzar a la Semifinal de la Liguilla.

¿Chivas tendría el reemplazante de Armando González?

Es un hecho que Armando González saldrá de Chivas para el Apertura 2026 debido a que son varios los clubes europeos que lo siguen de cerca. Mientras se habla del posible salida de la Hormiga, Jesús Bernal reportó que se dará el regreso de Teun Wilke ya que cumplió con su préstamo con Fortaleza de Colombia.

El mercado de pases ya llegó a Chivas

Por otro lado, el mercado de pases de verano ya tocó la puerta de Chivas debido a que Jesús Bernal reveló que Eduardo García ya busca equipo para el Apertura 2026 tras ser cepillado por Gabriel Milito. A su vez, surgió el rumor que Sporting Lisboa estaría detrás de Elías Montiel, jugador que Javier Mier quiere para Chivas.