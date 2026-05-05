La participación de Chivas Femenil en el Clausura 2026 llegó a su fin de una manera dolorosa para millones de aficionados, por lo que han comenzado a circular rumores sobre la continuidad de diversos personajes entre los que sobresale la histórica mediocampista Carolina Jaramillo.

Muchos aficionados del Guadalajara le atribuyen el fracaso de este torneo al entrenador Antonio Contreras, quien tomó una serie de decisiones que sorprendieron a propios y extraños, en donde destaca el haber dejado fuera del 11 estelar a la Comandante.

Sin embargo, los rumores de la posible salida de Caro Jaramillo se incrementaron en las últimas horas debido a un posteo que hizo en redes sociales en donde compartió una fotografía suya del partido contra el Pachuca, en donde escribió: “A tus tiempos, Dios”.

Hay que recordar que diversos reportes extraoficiales aseguran que la mediocampista no ha firmado una renovación de contrato con el chiverío femenil, por lo que existen versiones que indican que el duelo del fin de semana pudo ser su último con el jersey rojiblanco, aunque hasta el momento no hay versión oficial de parte de la institución.

Toluca, eterno interesado en Caro Jaramillo

Desde hace varios años, la escuadra escarlata ha estado siguiendo muy de cerca los pasos de la Comandante en Chivas Femenil, por lo que ha sido vinculada con las Diablas Rojas en algunas ocasiones, situación que podría consumarse en las próximas semanas.

¿Cuándo reportará Chivas Femenil para iniciar su pretemporada?

La realidad es que desde la eliminación del domingo en manos del Pachuca, el club no se ha proclamado al respecto, por lo que no se ha dado a conocer la planeación para el próximo semestre, aunque se espera que reporten a pretemporada para inicios de junio.