Chivas tiene la mente completamente puesta en la Liguilla del Clausura 2026, pero eso no ha impedido que la directiva ya trabaje en la planificación del próximo torneo. De cara al Apertura 2026, se esperan múltiples movimientos en el mercado de verano, tanto en salidas como en incorporaciones, donde una de las principales apuestas volvería a ser el talento formado en casa.

En ese sentido, el Tapatío volvió a demostrar su valor en el Clausura 2026, no solo con resultados competitivos, sino también en el desarrollo de futbolistas listos para dar el salto. Varios de estos jugadores ya han tenido acercamientos al Primer Equipo, ya sea en pretemporada o en convocatorias oficiales, lo que deja pistas claras de quiénes podrían integrarse de lleno al plantel rojiblanco.

Sergio Aguayo, el delantero que estará con Chivas en la Liguilla

El caso más adelantado es el de Sergio Aguayo, quien apunta a consolidarse como jugador del Primer Equipo. Aunque su participación con el Tapatío fue limitada por una lesión, su constante presencia en convocatorias con Gabriel Milito dejó claro que es un futbolista considerado. Incluso ya debutó ante Necaxa, y ahora, con la baja de Armando González, se perfila como el tercer delantero en la Liguilla, pensando también en un rol más importante para el siguiente torneo.

Sergio Aguayo ha estado entre el Tapatío y el Primer Equipo.

Ángel Chávez ha sido una de las soluciones de Gabriel Milito en defensa

Otro nombre que ha ganado terreno es el de Ángel Chávez, defensor que ha estado bajo la lupa del cuerpo técnico desde hace varios meses. Ya tuvo participación con el Primer Equipo, incluyendo minutos en el Clásico Nacional, y en el Tapatío destacó por su solidez, además de aportar un gol y una asistencia. Su perfil encaja como una alternativa real en la línea defensiva para el próximo torneo.

Ángel Chávez metió gol en la Liguilla.

Los carrileros Jorge Guzmán y Leonardo Jiménez podrían ser suplentes de Bryan González y Richard Ledezma

Finalmente, los carrileros Jorge Guzmán y Leonardo Jiménez aparecen como soluciones naturales a una de las carencias actuales del plantel. El Guadalajara no cuenta con recambios directos para Bryan González y Richard Ledezma, por lo que ambos jugadores del Tapatío podrían tener una oportunidad importante. Su adaptación al sistema y su proyección los colocan como opciones viables para competir por minutos en el Primer Equipo durante el Apertura 2026.