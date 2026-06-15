Chivas confirmó que Correcaminos será su primer rival de pretemporada para el Apertura 2026. Conoce fecha, hora y dónde se jugará el amistoso.

Mientras se sigue disputando el Mundial 2026, Chivas comenzó con su pretemporada para el Apertura 2026 con las pruebas médicas. En medio de este contexto, el Guadalajara confirmó que Correcaminos será su primer rival de pretemporada, por lo que repasamos cuándo, dónde y a qué hora se juega el primer amistoso del Rebaño Sagrado.

Es un hecho que el conjunto rojiblanco decidió llevar adelante un enorme mercado de pases debido a que tiene cerrada la llegada de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. Aunque surgió la información de que Brian Gutiérrez sería buscado en Europa, el objetivo de la directiva es robustecer la plantilla para ir por todo lo que se dispute.

A la espera de que se haga oficial la llegada de los nuevos refuerzos y con el inicio de la pretemporada, Chivas hizo oficial su primer rival de la pretemporada. Se trata de Correcaminos de la Liga de Expansión MX.

El encuentro ante el equipo de la segunda división se llevará adelante el próximo viernes 3 de julio en el Estadio Olímpico Ing. Marte R. Gómez. El partido por la Copa UAT, inspira y transforma se llevará a cabo desde las 20:00 del Centro de México.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2026?

La Liga MX confirmó la semana pasada que Chivas debutará cuando enfrente a Toluca el sábado 18 de julio en el Estadio Akron a las 18:00 del Centro de México, por lo que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime. Seguramente el Guadalajara no podrá contar con Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González porque no realizaron la pretemporada a la par del grupo.