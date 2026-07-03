Chivas continúa con su preparación rumbo al Apertura 2026 por lo que este viernes disputó un partido amistoso contra el Correcaminos en la cancha del Estadio Marte R. Gómez, en donde hubo novedades con los dorsales de algunos jugadores.
Una de las sorpresas para este compromiso es que el entrenador Gabriel Milito decidió hacer nuevas pruebas en su alineación estelar, por lo que mandó de arranque a sus dos refuerzos, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, de quienes se desconocía cuál dorsal ocuparían en la escuadra rojiblanca.
Después del primer duelo de preparación se pudo confirmar que Kevin Castañeda portará el número 20 en la espalda, mientras que Jordan Carrillo tomó el dorsal número 33 para este Apertura 2026.
Por su parte, el delantero Ángel Sepúlveda habría realizado un ajuste con respecto al semestre pasado, cuando llegó al redil, en donde tomó la camiseta con el número 20, pero ahora apareció con el número 9.
Hay que recordar que el 9 estaba “ocupado” por Alan Pulido, quien estaba registrado, por lo que tras la salida del tamaulipeco, dicho dorsal quedó en libertad y lo tomó el experimentado atacante michoacano.
¿Cuándo estrenará Chivas su nuevo jersey Nike?
La directiva del Guadalajara ha dado a conocer que la playera de juego que confeccionó la marca de la palomita será utilizada por primera ocasión en el duelo de la jornada 1 contra el Toluca, compromiso que está pactado a disputarse el sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron.