El Piojo estaría llevando su cuerpo al límite por el desgaste que está registrando en la Copa del Mundo, por lo que ya dio indicios de una posible lesión.

Roberto Alvarado se ha convertido en el futbolista más importante en el esquema de Javier Aguirre con México en esta Copa del Mundo 2026, convirtiéndose en el principal generador de futbol ofensivo, lo que inclusive ya le hizo convertirse en el mejor asistidor mexicano de la historia de los Mundiales.

Sin embargo, ese desgaste que ha registrado en toda la competencia ha ocasionado que su cuerpo empiece a resentirlo, por lo que el reportero de Fox, Rubén Rodríguez, destapó que el Piojo ha estado entre algodones para poder jugar contra Inglaterra, ya que ha registrado molestias musculares.

“Lo que los tiene un poco preocupados es el tema del Piojo porque sale por cansancio muscular y el famoso chip le ha arrojado un poco de estrés muscular por lo mismo del desgaste que ha tenido.

“Le han hecho pruebas físicas para ver cómo está y tratarlo de recuperar lo más pronto posible. El día de ayer sentía un pequeño piquetito en la parte posterior del muslo, le hicieron pruebas y no arrojó nada.

“Después del entrenamiento y del trabajo de recuperación, con masajes y hielo, le volvieron a hacer pruebas y listo. Hoy, otra prueba, antes de entrenar y salió que no tenía problema. La molestia ha ido de más a menos y entrenó al parejo“, explicó el comunicador en Fox Deportes

Javier Aguirre confirmó que tiene a dos titulares “tocados”

“La recuperación. No doy nombres, pero tengo dos jugadores tocados y esas seis horitas me venían muy bien. Parece una tontería, pero no lo es. Los médicos están trabajando para recupéramelos para las seis de la tarde, no para las 12 del día y los tendría que quitar del equipo titular. Fíjate si no es grave”, explicó el entrenador en entrevista con Joaquín López Dóriga.

¿Cuándo se jugará el México vs. Inglaterra del Mundial 2026?

El siguiente duelo de México en la Copa del Mundo será en los Octavos de Final contra Inglaterra, rival al que se enfrentarán el próximo domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que comenzará en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.