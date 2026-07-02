La inversión de Amaury Vergara está comenzando a rendir frutos, convirtiendo al Guadalajara en el club más caro de todo el futbol mexicano.

Amaury Vergara se ha encargado de abrir la chequera para poder ir fortaleciendo paulatinamente a las Chivas con la firme convicción de alcanzar el título de Liga MX cuanto antes, por lo que sigue contratando más y más jugadores como refuerzos, en donde los últimos han sido Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

El Guadalajara ha mantenido esa postura de irse fortaleciendo constantemente desde hace varios mercados de fichajes, por lo que esas inversiones han comenzado a reflejarse en los números, ya que se confirmó que el Guadalajara tiene la plantilla más cara de todo el futbol mexicano.

El portal especializado Tranfermarkt se actualizó recientemente, en donde presume que el chiverío sería el club más caro del balompié nacional alcanzando una cifra que oscila los 107 millones 930 mil euros, seguido muy de cerca por el América que tiene un valor de 103 millones 500 mil euros.

En dicha actualización de los datos del sitio, ya no se contemplan en la plantilla del Rebaño Sagrado a jugadores como Érick Gutiérrez o Yael Padilla, mientras que ya están contabilizados tanto Jordan Carrillo como Kevin Castañeda.

¿Cuáles son los jugadores más caros de Chivas para el Apertura 2026?

El Guadalajara tiene a varios de los futbolistas mexicanos más caros de toda la Liga MX, en donde el más sobresaliente es Armando González, quien encabeza la lista con 15 millones de euros para comprar su carta.