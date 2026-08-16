El capitán del Guadalajara tuvo una intervención sumamente importante para evitar que los Guerreros abrieran el marcador.

Chivas demostró que es un equipo que sabe sufrir y que puede ganar pese a cualquier adversidad, tal y como lo hizo contra Santos Laguna en un partido en el que el Rebaño estuvo muy lejos de demostrar su mejor versión futbolística, pero en donde muchos jugadores demostraron su temperamento, tal y como lo hizo Luis Romo.

El Tanque ha sido uno de los futbolistas más criticados por parte de los aficionados del Guadalajara por muchas situaciones, en donde la más importante fue por el error en el penalti en la Leagues Cup contra Los Angeles FC; sin embargo, se está reivindicando partido a partido.

El capitán del chiverío volvió a brillar en el duelo contra Santos Laguna, en donde surgió un contragolpe en donde tomaron muy mal parada a la defensiva rojiblanca, en donde Luis Romo presumió su experiencia, supliendo la velocidad que no tiene el futbolista de 31 años.

En esa jugada, el Tanque corrió a toda velocidad, pero no fue directamente hacia el defensor o la pelota, sino que hizo una trayectoria defensiva para cortarle el ángulo de disparo, barriéndose de último momento, para impedir que el remate fuera rumbo a puerta, aunque todavía estaba el Tala Rangel cuidando la puerta.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos?

El próximo partido del Guadalajara en el Apertura 2026 se disputará el próximo sábado 22 de agosto cuando reciban en la cancha del Estadio Akron a los Xolos de Tijuana, partido que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.