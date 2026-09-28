Chivas viene de realizar un papelón ante Querétaro y confirman la decisión final que se tomaría con Luis Romo tras su error en el Estadio Akron. A su vez, sale a luz un video del enojo de Diego Campillo con la afición, mientras que Gabriel Milito dejó en claro cómo va a utilizar a Jordan Carrillo en su equipo.

Chivas no pudo contra Querétaro en el Estadio Akron luego de haber perdido por 2-0 en la jornada 10 del Apertura 2026. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, salió a la luz un video de Diego Campillo molesto con la afición por los abucheos, mientras que Gabriel Milito dejó en claro cómo va a utilizar a Jordan Carrillo.

Por otro lado, Luis Romo es objeto de críticas, pero se reveló que tanto el técnico argentino como la directiva lo van a respaldar a pesar de lo sucedido ante los Gallos Blancos. Por último, el Guadalajara iniciará su semana con miras al juego amistoso contra América en Estados Unidos con al menos 11 bajas confirmadas y 2 posibles más por lesión.

Diego Campillo se molestó con la afición de Chivas

Uno de los jugadores destacados en Chivas en el Apertura 2026 es Diego Campillo. En la derrota frente a Querétaro, fue el primero en llamar a sus compañeros para saludar a la afición, que despidió con abucheos y silbidos a los jugadores. Ante esta situación, la reacción del defensa fue de enojo y abrió los brazos, ya que consideró que no merecían esa despedida. Por esta razón, Ángel Sepúlveda lo miró y le dijo que debía dejar que se expresen.

Gabriel Milito dejó en claro cómo va a utilizar a Jordan Carrillo

Uno de los jugadores que no pudo marcar aún la diferencia desde que llegó a Chivas fue Jordan Carrillo. Ante Querétaro, Gabriel Milito dejó en claro qué función va a cumplir el nuevo revulsivo que tiene el técnico argentino en el banco de suplentes cuando el rival se cierra, como sucedió el sábado en Zapopan.

El extremo ingresó a falta de 13 minutos para que finalice el partido, en reemplazo de Hugo Camberos, y generó jugadas de peligro. Se volvió a ver su velocidad para encarar, remató de larga distancia y, a diferencia de otros partidos, se pudo integrar de la mejor manera al circuito de juego.

Encuesta ¿Chivas debe utilizar más a Jordan Carrillo? ¿Chivas debe utilizar más a Jordan Carrillo? Sí No Ya votaron 30 hinchas

La decisión final de Chivas con Luis Romo tras su error ante Querétaro

Uno de los culpables de la derrota de Chivas ante Querétaro es Luis Romo, quien falló en la salida para el gol de Alí Ávila. Tras lo sucedido contra los Gallos Blancos, José María Garrido confirmó que Gabriel Milito y la directiva lo van a respaldar a pesar de su error en el Estadio Akron.

“Romo es un jugador por ser el capitán con muchos privilegios dentro del campo de juego, es un jugador con un peso importante dentro y fuera de la cancha. Tengo entendido que a veces decide cosas extracancha que sí, el capitán puede tener esas jerarquías, pero al final de cuentas habrá personal encargado para hacer otro tipo de situaciones y otro tipo de manejos fuera del campo, ¿no? Cuestiones de vestidor, cuestiones externas, ¿no? Todo ese tipo de temas. Así que bueno, pues desde esa parte Romo asume una jerarquía importante, pero es porque el cuerpo técnico y Gabi Milito se la han dado”, reveló el periodista de Claro Sports en Fútbol con Cerebro.

Y agregó: “Luis Romo manda dentro y fuera de la cancha en Verde Valle, es un jugador con una jerarquía extraordinaria y sobre todo… y si no viene solamente de Milito, también hay un respaldo muy importante por parte del propio director deportivo, ¿no?, de Javier Mier, quien también le da un respaldo irrestricto. Es como un elemento del cuerpo técnico dentro del campo, como un brazo derecho de la directiva dentro del campo”.

Las 13 posibles bajas de Chivas para el amistoso ante América

El próximo domingo 4 de octubre, Chivas enfrentará a América en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. Para el partido en el Oakland-Alameda County Coliseum de Oakland, California, es un hecho que el Guadalajara cuenta con 13 bajas posibles por los lesionados y convocados a la Selección Mexicana.