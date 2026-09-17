El futbolista del Guadalajara está convencido de que el título de Liga MX está muy próximo en el horizonte rojiblanco.

Chivas se ha consolidado como uno de los clubes más importantes y poderosos de toda la Liga MX, logro que ha conseguido desde la contratación de Gabriel Milito como entrenador y tras recibir el respaldo absoluto de la directiva con las contrataciones de refuerzos importantes en zonas clave.

Es por eso que el zaguero del Guadalajara, Diego Campillo, admitió abiertamente que el entrenador argentino realizó un cambio sistancial en la mentalidad del plantel, brindándoles confianza, además de que considera que el chiverío tiene en sus filas a los mejores futbolistas de todo el balompié nacional.

“Lo que nos transmite Gaby es clave. Nos cambió primero la mentalidad, nos inyectó el chip de ganadores. Cuando un jugador tiene confianza y está convencido de que puede. Ahora los jugadores que estamos en Chivas, si lo convences de que puede y le das confianza, el talento lo tenemos.

“La parte mental fue lo que hizo que cambiáramos. Lo demás, en la cancha, viene por consecuencia. Si ves jugador por jugador, tenemos a los mejores“, declaró el futbolista rojiblanco a Citlalli Medina del diario Cancha.

Diego Campillo asegura que en Chivas sienten que el campeonato está muy cerca

“Muy cerca. La tenemos aquí, la olemos todos los días. Tenemos esa hambre de que llegue y estamos convencidos de que va a llegar porque estamos trabajando bien. Sabemos lo que hacemos todos los días y creo que estamos construyendo un camino sólido para que llegue la 13.

“Ser constante, ayudar al equipo, es lo que más quiero. Aportar lo que me toque, ser referente en Chivas, me gustaría ser capitán. Me gustaría que llegue la 13, festejar un título con Chivas no sé qué voy a sentir en ese momento. Si meter un gol se siente bonito, imagínate festejar un título”, concluyó el zaguero.