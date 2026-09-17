En las próximas horas, la Selección Mexicana confirmará la lista de convocados para la próxima fecha FIFA. En medio de este contexto, revelan la lista de jugadores que sigue Rafa Márquez para tener en cuenta para futuras convocatorias.

Chivas se prepara para enfrentar a América en el Estadio Azteca luego de haber goleado a Pumas en el Estadio Akron. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, es un hecho que el Guadalajara volverá a ser la base de la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA. Mientras se espera que se confirme la primera lista de convocados del nuevo proceso mundialista, David Medrano reveló que Rafa Márquez tiene en carpeta a 16 jugadores rojiblancos.

Desde la llegada de Gabriel Milito a la dirección técnica del Rebaño Sagrado, el conjunto de la Perla Tapatía logró elevar el nivel y la calidad de sus jugadores para ser la base del equipo nacional en la Copa del Mundo 2026. No hay que olvidarse de que Javier Aguirre tenía contemplado llevar solamente a Raúl Rangel y a Roberto Alvarado, pero finalmente decidió sumar a ellos a Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González.

Mientras Chivas se alista para el Clásico Nacional ante América, es un hecho que el Rebaño Sagrado volverá a ser la base en la primera lista de Rafa Márquez en la Selección Mexicana. Sin embargo, David Medrano reveló que el timonel del Tri tiene una lista de 60 jugadores en carpeta que sigue para tener en cuenta a lo largo del nuevo proceso mundialista.

Rafa Márquez tiene en carpeta a 16 jugadores de Chivas.

En la extensa lista que reveló el periodista de Azteca Deportes hay 16 nombres que pertenecen al Club Deportivo Guadalajara. Entre las sorpresas se encuentra Ricardo Marín, delantero titular del Rebaño Sagrado tras la salida de Armando González a Olympiacos de Grecia.

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Los posibles convocados de Chivas a la Selección Mexicana

Para los duelos ante Colombia, Estados Unidos, Perú y Chile, Rafa Márquez tendría en cuenta a 6 jugadores de Chivas. Para el duelo ante los colombianos llamaría a Raúl Rangel y Roberto Alvarado, mientras que para el resto de la fecha FIFA serían llamados Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Campillo.

La lista de jugadores de Chivas que Rafa Márquez tiene en cuenta para la Selección Mexicana