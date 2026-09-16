Omar Govea encendió las alarmas luego de la goleada de Chivas ante Pumas. Sin embargo, el Guadalajara confirmó lo que muchos esperaban saber del mediocampista para el Clásico Nacional.

El próximo sábado Chivas visita a América en una nueva edición del Clásico Nacional por la jornada 9 del Apertura 2026. A menos de 5 días para el choque en el Estadio Azteca, el Guadalajara confirmó que Omar Govea entrenó a la par de sus compañeros en Verde Valle.

Luego de la participación en la Leagues Cup 2026, el equipo regresó a competir en la Liga MX con 5 bajas en la zona defensiva. Ante Pumas, por la fecha 8, Gabriel Milito no pudo contar con Miguel Tapias, Miguel Gómez y José Castillo, pero recuperó a Bryan González.

A pesar de recuperar a Cotorro, en Chivas se habían encendido las alarmas debido a que Omar Govea se había retirado con un dolor en la espalda. Sin embargo, el Rebaño Sagrado dio a conocer en redes sociales que entrenó a la par del resto del equipo, por lo que es un hecho que estará disponible para jugar ante América.

Omar Govea entrenó a la par de todo Chivas. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que para Gabriel Milito el mediocampista con pasado en Rayados de Monterrey es parte esencial en el armado del equipo. Bajo sus pies el Rebaño Sagrado sale rápido desde la zona defensiva, mientras que en los metros finales tiene una precisión quirúrgica para centrar como para rematar.

No hay que olvidarse de que el Guadalajara no tiene un reemplazante claro para Omar Govea, porque Brian Gutiérrez no es el mismo para defender y se encuentra muy lejos para marcar la diferencia en el área rival. Es más, sufre Chivas cuando el mediocampista no se encuentra en el once titular.

Bryan González con posibilidades de jugar ante América

El lunes, Jesús Bernal confirmó en ESPN que Bryan González está disponible y que no sería extraño que ingrese al cuadro titular por Hugo Camberos. “El Cotorro ya está listo y, si se fijaron en el partido de ayer, ingresó 15 minutos, tuvo gol después de una gran asistencia de Efraín Álvarez. La competencia directa de Hugo Camberos es el Cotorro, son ellos dos (Bryan González). Entonces por ahí pudiera venir la modificación que Gabi Milito quiera regresar a lo que hizo durante todo el año anterior, que era sostener al Cotorro como carrilero izquierdo y tener a Camberos más como revulsivo. Por ahí podría venir al menos la que está por ahora en el aire”, comentó el insider rojiblanco.