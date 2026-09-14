El Guadalajara llevó adelante un enorme partido ante Pumas y no solo ganó por 3-0, sino que además se colocó como líder del campeonato. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, José María Garrido reveló en su canal de YouTube una imagen de Omar Govea que se retiró rengueando, por lo que las alarmas se encenderán para saber si fue solo un golpe o genera mayor preocupación en el Rebaño Sagrado de cara al Clásico Nacional ante América.

En el Gigante de Zapopan, el equipo de Gabriel Milito desechó cualquier tipo de duda sobre el momento que vive su equipo. Al igual que hace una semana, el conjunto rojiblanco superó sin problemas a los Universitarios con una goleada gracias a un doblete de Santiago Sandoval y un tiro a quemarropa de Bryan González, quien regresó al campo de juego tras un largo tiempo.

Por otro lado, lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró y nadie se percató fue la manera en la que se retiró Omar Govea. Tras el golazo de Sandoval, el técnico argentino realizó las primeras modificaciones cerca del minuto 60 y uno de los jugadores que se retiró fue el mediocampista de 30 años.

Omar Govea anunció su apoyo a estudiantes.

En un video publicado por José María Garrido en Futbol con Cerebro se ve claramente que el exjugador de Rayados de Monterrey se va de la cancha rengueando, por lo que Gabriel Milito lo recibe y le pregunta cómo se encuentra. Allí el futbolista le indica que tiene una dolencia en la parte derecha de su cintura y hace gestos de dolor. De momento el Guadalajara no reportó nada al respecto y habrá que ver si se entrena con normalidad en la semana.

Cabe destacar que en el armado de Chivas Omar Govea es una pieza clave en el estilo de juego del Rebaño Sagrado, ya que entiende qué debe hacer con el balón ni bien le llega. En la zona baja del campo de juego, limpia rápidamente la salida para encontrar a un jugador libre, mientras que en la ofensiva hace fluir rápido la pelota o remata a portería si le dan la oportunidad, como sucedió ante Cruz Azul en la Semifinal de la Liguilla.

¿A qué hora se juega América vs. Chivas?

El partido entre América y Chivas por el Apertura 2026 de la Liga MX se llevará adelante el próximo 19 de septiembre en el Estadio Azteca. El partido se podrá ver en México por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá ver solamente por VIX.