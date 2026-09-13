El Guadalajara siempre compite con su máximo nivel y compromiso, por lo que no planea hacer nada distinto solo porque el siguiente rival es el conjunto azulcrema.

Chivas se ha consagrado como el mejor equipo de todo el Apertura 2026 al colocarse en la cima de la tabla de posiciones de la Liga MX arrebatándole dicha posición al América a unos días de una edición más del Clásico Nacional, en donde a Gabriel Milito no le genera nada especial el enfrentarse con los azulcremas.

El entrenador del Guadalajara ha sido contundente al asegurar que siente un profundo respeto por todos los clubes a los que enfrenta, por lo que preparará y encarará el Clásico Nacional contra las Águilas con el mismo compromiso y responsabilidad que todos los demás partidos que dirige, por lo que no planea hacer nada distinto durante la semana.

“Es el partido más importante de México, pero no lo vamos a tomar de una manera diferente. Siempre, todos los partidos para nosotros tienen muchísima importancia, porque lo primero que queremos es representar muy bien a Chivas independientemente del rival que toque en el siguiente partido.

“Evidentemente todo lo que se va a hablar en la semana y lo que rodea al partido, será una semana distinta. En cuanto a nosotros y nuestro comportamiento, haremos como preparamos cada partido que nos toca enfrentar. No tiene nada diferente, eso quiero decir“, explicó el entrenador en conferencia de prensa tras vencer a Pumas.

Respeto absoluto por América y a todos los rivales

“Entiendo lo que se pueda generar durante la semana, pero los Clásicos no tienen absolutamente nada qué ver el cómo llega un equipo u otro. Tenemos la experiencia propia de nuestro primer Clásico en su casa, en donde ellos venían mejor y nosotros peor y pudimos ganar. Poco importan los antecedentes en el futbol y mucho menos en un Clásico. Hay que tener mucho control de las emociones.

“Hay que estar preparado para ver de qué manera preparamos el partido para intentar superar al América, pero es indudable que somos dos equipos muy buenos. América tiene un gran equipo y nosotros respetamos a todos los equipos de la misma manera, desde el más grande al menos grande“, puntualizó el argentino.

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Gabriel Milito no se obsesiona con el liderato del Apertura 2026

“Lo que más nos interesa es tener un buen rendimiento. Rendir bien te acerca a ganar y si vas ganando, te vas colocando en los puestos altos de la tabla que es donde queremos estar, pero para eso tenemos que jugar de la manera en que lo hicimos hoy, de la manera que lo hicimos con San Luis. Sostener ese nivel, tener regularidad.

“Si quieres estar arriba necesitas ganar, volver a ganar y volver a ganar y sobre todo en esta institución tan grande y tan exigente. Estamos preparados para afrontar todos los desafíos que tengamos por delante“, concluyó el entrenador rojiblanco.