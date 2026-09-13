La nueva figura del Guadalajara envió un mensaje de cara al choque entre los dos clubes más importantes de todo el futbol mexicano.

Chivas ha despertado en el Apertura 2026 y se ha adueñado de la cima de la tabla de posiciones de la Liga MX tras ganar por goleada a los Pumas en la cancha del Estadio Akron, arrebatándole el liderato general que presumía el América, por lo que el mediocampista rojiblanco, Santiago Sandoval lanzó una indirecta para los azulcremas.

La escuadra de las Águilas marchó como líder general desde la primera jornada; sin embargo, el descalabro sufrido frente a Cruz Azul ocasionó que clubes como Toluca le superara, en donde el Guadalajara hizo lo propio tras un importante triunfo frente a los felinos.

Es por eso que Santi Sandoval admitió que ahora que el Rebaño se ha adueñado del liderato, deben mantenerlo con el buen futbol que vienen desempeñando jornada a jornada, por lo que se reportan listos para enfrentar al conjunto americanista en una edición más del Clásico Nacional,

“Siempre lo más importante es mantener. No más nos queda mantener ese primer lugar y que se vea reflejado lo que hacemos dentro de la cancha.

“Estamos listos para descansar y ya estamos preparados para pensar en el partido importante que viene para nosotros y trabajar de la mejor manera”, declaró el mediocampista al término del partido contra Pumas a los micrófonos de Amazon Prime.

“Los resultados que nos merecemos”

“Yo siempre voy a estar más preocupado por el funcionamiento del equipo que del individual. Obviamente, muy feliz y contento, porque lo que se trabaja en la semana se está planteando y se está haciendo muy bien. Se nos están dando los resultados que nos merecemos. Muy contento en lo individual por los dos goles”, puntualizó.

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Santi Sandoval enaltece el orden defensivo de Chivas

“Obviamente todos son parte fundamental. El mantener el cero atrás te mantiene muy tranquilo, de que si sabes de que tienes un error adelante, atrás vas a estar seguro por los porteros que tenemos y la defensa que tenemos. Gracias a Dios se nos ha dado el meter los goles, ser contundentes. Era un poco de lo que batallábamos en los torneos pasados y se está dando ahorita, que somos contundentes”, concluyó el futbolista del Rebaño.