Las Águilas quieren aprovecharse del buen momento que vive el Guadalajara para poder llenar por fin su estadio y cobrando a precios muy elevados los accesos al inmueble.

La directiva del América ha echado a andar su plan para aprovecharse de los aficionados de Chivas de cara al Clásico Nacional del Apertura 2026 que está por disputarse en unas semanas en la cancha del Estadio Azteca, en donde planean hacerse ricos a costa de los seguidores del Rebaño Sagrado.

Conscientes de que no pueden llenar ni siquiera el 40 por ciento de su inmueble por su cuenta, los dirigentes de las Águilas aprovecharán la visita del Guadalajara para poder tener un recinto pletórico; sin embargo, lo harán vendiendo los boletos a precios sumamente elevados.

El comunicador David Medrano, destapó que los precios para el Clásico Nacional oscilan entre los 900 hasta arriba de los 4 mil pesos, por lo que se espera que sea el duelo más caro de la historia del futbol mexicano, en donde responsabilizó a la alza de precios que desencadenó el Mundial 2026 que se disputó en nuestro país.

“Prepárese. Después de la Copa del Mundo en México, los precios de los boletos cambiaron y van a cambiar. Para el Clásico Nacional que está a la vuelta de la esquina y se va a jugar en el Estadio Azteca, les adelantamos que en la preventa, para los socios del América, el más barato vale 940 pesos.

“El más caro, por arriba de los 4 mil. Por ahora, solo preventa para socios, los que tengan el pase americanista. A partir del viernes se ponen a la venta los boletos ya para el público general para el Clásico del futbol mexicano que será el Clásico con los precios más altos“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánta gente ha ido a ver al América en cada partido del Apertura 2026?

América ha participado, hasta este momento, en tres partidos en la cancha del Estadio Azteca, al cual, después de las remodelaciones para la Copa del Mundo le caben un total de 81 mil 70 aficionados; sin embargo, en tres partidos solamente han metido 86 mil 780 personas, es decir, apenas han llenado, en promedio, una ocasión su inmueble.

¿Cuántas personas han ido a ver a Chivas hasta hoy?

Haciendo el mismo ejercicio, el Estadio Akron es más pequeño que el Estadio Azteca, ya que en el recinto tapatío caben 46 mil 232 aficionados; sin embargo, el Guadalajara también ha disputado 3 partidos en casa en lo que va del torneo, en donde ya metió 119 mil 354, es decir, pese a tener un inmueble más reducido, ha metido a 32 mil 574 aficionados más que los azulcremas.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre América y Chivas?

El Clásico Nacional entre América y Chivas está muy cerca, ya que el partido está programado para disputarse el sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, compromiso que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.